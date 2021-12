Stiri pe aceeasi tema

- Zi extrem de importanta in familia Marisei Paloma! Vedeta iși serbeaza astazi ziua de naștere, astfel ca de la primele ore ale dimineții a fost luata prin surprindere de numeroase mesaje și urari din partea fanilor de pe rețelele de socializare. Ce varsta a implinit bruneta, dar și cum a ales sa petreaca…

- Marisa Paloma a devenit mama in urma cu cateva saptamani, astfel ca de atunci iși dedica tot timpul fiicei sale. Inca de la primele ore ale dimineții, vedeta a postat o serie de fotografii emoționante prin care și-a suprins marea comunitate de pe rețelele de socializare. In ce ipostaza s-a afișat alaturi…

- Marisa Paloma a devenit mama pentru prima data in urma cu aproximativ doua saptamani, iar e atunci radiaza de fericire. Ei bine, pentru ca se bucura de o mare comunitate pe rețelele de socializare, vedeta nu a putut ezita și a postat mai multe fotografii cu chipul fetiței sale, fara a o mai ascunde…

- Iulia Albu nu are nevoie de vreo descriere, astfel ca este cunoscuta de toata lumea! Vedeta nu doar ca se bucura de un adevarat succes pe plan profesional, ci are și cu ce sa se mandreasca, asta fiindca fiica sa este acum o adevarata domnișoara. Frumoasa creatoare de moda iși ține viața privata departe…

- Zi extrem de fericita pentru Marisa Paloma! Vedeta a fost externata de la maternitatea unde a adus primul ei copil pe lume in urma cu cateva zile, astfel ca in sfarșit a ajuns acasa impreuna cu fiica ei. Bucuria este la cote maxime, mai ales pentru partenerul ei de viața, Liviu Stanciu, care iși poate…

- Nicole Cherry trece printr-o perioada extrem de frumoasa din viața ei! Vedeta a devenit mamica, insa are parte și de cateva probleme. Aceasta s-a inarmat cu multa rabdare și are mare grija de fiica ei, mai ales in momentele in care micuța nu se simte chiar așa de bine. Nicole Cherry, dezvaluiri despre…

- Narcisa Suciu a disparut de mulți ani din spațiul public. Vedeta locuiește de aproximativ 10 ani in Finlanda, alaturi de soțul ei, Veikko Miettinen. Cum arata fiica Narcisei Suciu Cei doi au locuit mult timp și cu fiica Narcisei, Daria Craciun. Totuși, tanara a decis sa plece pe propriul drum. Daria…

- Bianca Dragușanu este o mamica foarte atenta cu fiica ei și incearca sa o rasfețe ori de cate ori are ocazia. Vedeta s-a decis sa ii faca o surpriza micuței sale in ziua in care a implinit 5 ani și a dus-o intr-un loc spectaculos.