Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 44 de ani, Andreea Raicu a renunțat de o buna perioada de timp la televiziune și s-a dedicat proiectelor sale in mediul online, a scris și o carte. Vedeta face parte din showbiz de mult timp, in trecut ea era cea care se ascundea de paparazzi. Nu voia sa-i fie surprinse imperfecțiunile.…

- Gina Pistol, indragita prezentatoare de la Chefi la Cuțite, a facut marturisiri despre o a doua sarcina. Blondina și iubitul ei și-au lansat un nou canal de YouTube cu un interviu care i-a avut ca protagoniști principali chiar pe ei. Cei doi au dezvaluit mai multe amanunte despre viața lor intima, de…

- In iunie 2019, Lavinia Parva a nascut primul ei copil și al treilea pentru Ștefan Banica jr. Cantareața s-a imparțit in ultima vreme intre viața de familie și cariera ei. Acum, vedeta a recunoscut ca nu iși dorește al doilea copil, Alexandru ii ocupa tot timpul, mai ales ca nu are bona. De cand a nascut,…

- Marisa Paloma se afla pe ultima suta de metri, in ceea ce privește nașterea primului sau copil. Vedeta a anunțat in dimineața aceasta ca este internata in spital, unde urmeaza sa nasca astazi.

- Chanelle Hayes (33 de ani), fosta concurenta a show-ului Big Brother Marea Britanie, a tras un semnal de alarma asupra faptului ca tehnologia a avansat atat de mult incat s-a distrus linia intre aparența și esența, iar asta creeaza frustrare chiar și la nivel emoțional.

- De cand a nascut, Larisa Udila este ținta criticilor in mediul online și asta doar pentru ca urmaritorii sai spun ca s-a ingrașat cam mult. Astfel, vedeta le-a raspuns carcotașilor vehement și a explicat pe indelete cum este situația, de fapt, in momentul in care aduci pe lume un bebeluș, spunandu-le…

- Anca Țurcașiu pare ca intinerește cu fiecare an. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare o fotografie in care a aparut imbracata intr-o rochie neagra, cu crapatura pe picior, care a atras privirile tuturor.

- O vedeta PRO TV se bucura de și mai mult succes dupa participarea la competiția „Survivor Romania”. Numeroase uși i s-au deschis, iar acum este in culmea fericirii. Bruneta focoasa spune ca este pregatita pentru inca un copil, așa ca fanii ei au toate motivele de bucurie. O vedeta PRO TV rupe tacerea…