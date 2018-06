Stiri pe aceeasi tema

- Marisa Paloma, finalista la ”Bravo ai stil All Stars!”, traieste o poveste de dragoste cu Liviu Stanciu, ”ex-ul” lui Jojo, in prezent realizator de programe la Kanal D. Vedeta a precizat ca iși dorește o familie, dar și copii. Are planuri mari de viitor atat pe plan personal, cat și profesional. „Desi…

- Silvia Oana Popescu, caștigatoarea „Bravo, ai stil! All Stars”, a pus ochii pe Victor Slav, dupa ce a aflat ca s-a desparțit de Bianca Dragușanu. Vedeta a acordat un interviu in exclusivitate pentru Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, și a dezvaluit ca ii place foarte mult de prezentatorul „Wowbiz”,…

- Cristina Mihaela Dorobanțu, fosta concurenta de la ”Bravo, ai stil!”, a anunțat ca se marita. Vedeta a primit in sfarșit mult așteptatul inel de logodna și se pregatește sa faca cel mai important pas din viața ei, sa imbrace rochia de mireasa. Aflata la un eveniment monden, Cristina a dat detalii despre…

- Ionut Jaguarul este primul finalist Exatlon Romania și are șansa sa se lupte, maine, pentru marele premiu de 100.000 euro. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Razboinicul a inceput ziua prost, insa și-a revenit pe final și a reușit sa se califice in marea finala. …

- Exatlon Romania. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, a dezvaluit ca indepartarea concurenților de familiile lor ii face irascibili și ii ințelege. Cu atat mai mult cu cat se apropie finalul competiției. Fostul jurnalist și comentator tv și-a adus, de altfel, familia…

- Giani Kirița a parasit, surprinzator, competiția din Republica Dominicana, iar cand a ajuns in țara, a aflat ca fiul sau ar trebui sa se opereze cat mai repede. Vedeta spune ca nu e o intervenție mult prea grea, dar, ca tata, are emoții. “Lui Marco trebuie sa i se faca analize și o operație la […] The…

- Pe grupul de Facebook unde telespectatorii vorbesc despre preferații lor, s-a publicat o imagine care arata care este clasamentul real al concurenților in funcție de cate curse au caștigat și cate puncte au adus echipei. Clasamentul este realizat atat pentru faimoși, cat și pentru Razboinici, scrie…

- Exatlon. Geanina este noua concurenta al show-ului din Republica Dominicana. Face parte acum din echipa Faimoșilor, are 23 de ani și a participat in sezonul al treilea la “Bravo, ai stil!”. Ea a inlocuit-o pe Anca Surdu. Geanina a fost concurenta la ”Bravo, ai stil”, iar acolo s-a facut remarcata prin…