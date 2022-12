Mărirea și decăderea fostului președinte al României A fost unul dintre cei mai iubiți, dar și cei mai urați președinti ai Romaniei postdecembriste. Traian Basescu a avut zece ani de mandat in fruntea țarii, a girat schimbari importante in stat, a inceput primul mandat cu un sprijin imens din partea romanilor. Insa sistemul care s-a nascut sub obladuirea sa l-a devorat. Sistemul i-a bagat fratele la pușcarie, fosta consiliera (mulți zic chiar fosta amanta) a pațit același lucru, iar fetele sale au probleme serioase cu Justiția. Acum, de ziua Romaniei, Traian Basescu posteaza pe Facebook un steguleț tricolor prins cu șoricei de balustrada unui balconaș… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

