- A fost unul dintre cei mai iubiți, dar și cei mai urați președinti ai Romaniei postdecembriste. Traian Basescu a avut zece ani de mandat in fruntea țarii, a girat schimbari importante in stat, a inceput primul mandat cu un sprijin imens din partea romanilor. Insa sistemul care s-a nascut sub obladuirea…

- Presa bitanica anunța cu entuziam descoperirea unui nou imparat roman al Daciei: misteriosul Sponsian. Dovada pe care se bazeaza istoricul Paul Pearson ar fi un fals grosolan, spun insa istorici romani consultați de „Adevarul”.

- Ultima fabrica deținuta de Stat din Cluj, Clujana a fost evacuata din spații de catre acționarul majoritar, Consiliul Județean Cluj, informeaza Actualdecluj.ro. Clujana și-a suspendat activitatea de producție de cateva saptamani, dupa ce a fost evacuata din spațiile din piața 1 Mai unde funcționa de…

- Consiliului Legislativ a dat, marti, aviz favorabil pentru proiectul care transparentizeaza cheltuielile partidelor cu presa. Printre initiatorii proiectului se numara si senatorul USR de Timis, Raoul Trifan, care spune ca acest aviz este doar un pas dintr-un drum dificil. Raoul Trifan afirma ca acest…

- Intervenție a pompierilor și medicilor de la ambulanța, vineri seara, in Cebza, județul Timiș. Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce un barbat a disparut de pe malul raului Timiș.

- Un adolescent in varsta de 16 ani din judetul Timis este cautat dupa ce a disparut in cursul zilei de luni. Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea minorului din Pischia. Ieri seara, in jurul orei 21, Sebastian Lingurar ar fi plecat din Centrul de Plasament Gavojdia in…

- In perioada 10 octombrie – 21 noiembrie 2022, ADID Timis si RETIM desfasoara o campanie dedicata colectarii deșeurilor periculoase in zona 0 Ghizela a judetului Timis. Sunt incluse localitațile Lugoj, Buziaș, Recaș, Balinț, Bara, Belinț, Bogda, Boldur (Ohaba-Fogaci și Sinersig), Brestovaț, Chevereșu…

- ADID Timiș anunța inceperea unei noi campanii de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase destinata cetațenilor din zona 0 Ghizela. ADID Timiș impreuna cu RETIM organizeaza in perioada 3 octombrie – 29 noiembrie 2022 o campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase din zona 0 Ghizela a…