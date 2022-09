Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din partea controlata de ruși a regiunilor ucrainene Herson și Lugansk au anunțat marți ca vor organiza cate un referendum pentru aderarea la Rusia in perioada 23-27 septembrie, au informat marți agențiile de presa rusesti, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Oficialii instalati de Rusia in regiunea ucraineana Herson au anuntat ca au decis sa organizeze un referendum privind alipirea la Rusia, a anuntat, joi, liderul separatist al regiunii. Totodata, presedintele Dumei ruse a declarat ca va sustine decizia cetatenilor, daca acestia vor vota sa se alature…

- Autoritatile ucrainene au acuzat joi Rusia ca a intreprins lovituri de artilerie asupra orasului Energodar, unde se afla centrala nucleara Zaporojie, chiar in ziua in care o misiune a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) urmeaza sa ajunga acolo, informeaza AFP. In acelasi timp, Moscova…

- Autoritatile ucrainene au acuzat miercuri Rusia ca a bombardat orasul in care se afla centrala nucleara Zaporojie, in timp ce o misiune a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica este asteptata sa ajunga acolo, informeaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Moscova a inceput sa faca planuri concrete pentru a organiza referendumuri de alipire in mai multe orase din parti ocupate in estul Ucrainei, intr-o tentativa de a le atrage mai aproape de Rusia, au declarat oficiali de rang inalt de la Washington, citati de DPA, potrivit Agerpres. Fii la…

- Administratia Joseph Biden a reafirmat, joi, apelul adresat Rusiei de oprire a operatiunilor militare in apropierea centralelor nucleare din Ucraina, in contextul atacurilor care au afectat instalatii ale unitatii atomoelectrice de la Zaporojie, pe care Moscova le atribuie Kievului, anun'[ mediafax.…

- Autoritațile din regiunea Zaporojie ar dori sa organizeze un referendum privind aderarea la Rusia pe 11 septembrie, a spus Evhen Balitsky, Șeful administrației militaro-civile din regiunea Zaporojie Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fermierii ucraineni s-au grabit sa adune recoltele, in timp ce incendiile provocate de bombardamentele rusești au devorat intregi zone de recolte de-a lungul liniei de front in regiunea Donețk. O scurta incursiune arata un strat gros de cenușa ce acopera pamantul a ceea ce a fost un siloz uriaș de cereale…