Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu, fiul milionarului Gino Iorgulescu (seful Ligii de Fotbal), a postat marti pe Instagram o fotografie in care apare alaturi de liderul interlop timisorean Sorin Udrea, transmite PressAlert. Mario Iorgulescu e acuzat de procurori ca a ucis un tanar de 24 de ani dupa ce a intrat cu masina…

- Fiul milionarului Gino Iorgulescu, Mario, cel care in urma cu trei ani a ucis drogat un barbat de 27 de ani, tatal a doi copii, intr-un groaznic accident rutier, a postat, azi noapte, pe Instagram o fotografie in care apare alaturi de liderul interlop timișorean Sorin Udrea. Fotografia postata de fiul…

- Scandalul nu se mai termina pentru Mario Iorgulescu. Fiul șefului Ligii Profesionale de Fotbal din Romania continua sa trimita mesaje din Italia, acolo unde a fost trimis dupa ce a provocat accidentul rutier din 2019, in urma caruia un barbat de 24 de ani a murit. Ce declarații halucinante a facut baiatul…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a declarat ca nu dorește sa se intoarca in Romania, ca ar dori sa fie condamnat cu suspendare și sa iși faca pedeapsa in Italia. Iorgluescu, acuzat de procurori ca a ucis un tanar de 24 de ani dupa ce a intrat cu…

- Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, nu vrea sa se intoarca in Romania și spera sa primeasca o pedeapsa cu suspendare care sa-i permita sa ramana in Italia. Declarațiile au fost facute intr-un interviu pentru Fanatik, la 3 ani dupa ce a ucis un tanar intr-un…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a declarat pentru Fanatik ca nu dorește sa se intoarca in Romania, ca ar dori sa fie condamnat cu suspendare și sa iși faca pedeapsa in Italia. Iorgluescu, acuzat de procurori ca a ucis un tanar de 24 de ani dupa…

- Mitica Dragomir l-a agresat fizic pe activistul Marian Ceaușescu, chiar in fața studioului de televiziune B1 TV. A pus mana pe stingator, iar apoi a sarit la bataie. Ulterior șoferul lui Mitica Dragomir l-a agresat și el pe activist, iar acesta a necesitat ingrijiri medicale. Scenele revoltatoare s-au…

- Mario Mutu e baiatul actriței Alexandru Dinu și al lui Adrian Mutu. Tanarul, care a implinit la inceputul lunii septembrie 20 de ani, a atras recent atenția cu ipostazele in care a fost surprins in cateva fotografii pe Instagram. Mario Mutu, care acum se afla in Romania, dupa ce ani de zile a locuit…