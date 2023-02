Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, fost fotbalist și presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat, vineri, de magistratii Tribunalului Bucuresti la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante.…

- O femeie insarcinata in opt luni a fost lovita, joi seara, de o mașina, pe o trecere de pietoni din Capitala. Șoferul, un cetațean britanic, a fugit de la locul accidentului, fiind prins pe aeroportul din Cluj in timp ce incerca sa iasa din țara. Accidentul a avut loc pe strada Gura Caliței din Sectorul…

- Un accident mortal a avut loc, joi, in Bihor, pe serpentine. Un barbat s-a rasturnat cu mașina, a cazut de la o inalțime de 15 metri, apoi a ramas blocat sub vehicul. Accidentul s-a petrecut pe o porțiune de drum cu serpentine din localitatea Ponoara. Intr-o curba la stanga, șoferul a pierdut controlul…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a scapat de pedeapsa de 12 ani și 6 luni de inchisoare primita in prima instanța in dosarul delapidarii companiei Blue Air. Curtea de Apel București a dispus incetarea procesului penal pe numele lui Iordache, deoarece faptele s-au prescris. In dosarul Blue Air, trimis instanței…

- UPDATE: Potrivit politistilor, unul dintre șoferii implicați in accident, un barbat de 36 de ani, a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul indicand prezenta in organism a substantelor psihoactive. ”In jurul orei 07:50, Brigada Rutiera a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea…

- Curtea de Apel Bucuresti a condamnat-o definitiv, miercuri, pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare. CAB a respins apelul soferitei si a mentinut sentinta aplicata in august 2022 de Tribunalul Bucuresti. Potrivit deciziei…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, spune ca anual merg in vacanța in Austria, in principal la schi, in medie 370.000 de romani. „Știm cu toții ca nu numai in Austria sunt condiții ideale pentru schiat. Sunt astfel de condiții, poate in unele cazuri și mai bune, și in Elveția, Italia, Franța, Germania„,…