- Ramasa vaduva, la doar 21 de ani si cu un copil de crescut, fata a ajuns la disperare! Drama pe care o traieste de cand fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a provocat cumplitul accident depaseste orice imaginatie.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti achitarea definitiva a avocatului Catalin Ciubota, fost jurist al Ligii Profesioniste de Fotbal, trimis in judecata de Parchetul General pentru complicitate la delapidare in forma participatiei improprii, in dosarul privind vanzarea drepturilor de…

- Avocatii lui Mario Iorgulescu cer procurorilor tacere totala in cazul acestuia, dupa ce mai multe informatii scandaloase au ajuns in presa. Intre timp, anchetatorii nu au reusit inca sa-l audieze pe fiul sefului Ligii Profesioniste de Fotbal, desi surse din ancheta spun ca acesta poate vorbi.

- Potrivit primelor date anuntate de presa locala, un suspect a intrat in curtea din spate a unei resedinte unde se adunasera circa 35 de persoane pentru a urmari un meci de fotbal si au deschis focul. Atacatorul a fugit si este cautat de Politie. loading...

- Mario Iorgulescu a fost pus oficial sub invinuire pentru ucidere din culpa și conducere sub influența substanțelor interzise, la aproape doua luni dupa ce a provocat un grav accident, in urma caruia un alt tanar a murit, au declarat surse judiciare pentru G4Media.ro. Procurorii romani le-au cerut omologilor…

- Mario Iorgulescu s-a trezit din coma, mananca și vorbește. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, se simte mai bine și se afla in afara oricarui pericol, fiind ingrijit intr-o clinica din Milano. Tanarul de 24 de ani ar urma sa revina in Romania pentru a fi audiat de procurori…

- Mario Iorgulescu se simte mai bine si chiar a se poate deplasa prin salon! Internat intr-una dintre cele mai mari clinici private din Italia, San Raffaele din Milano, fiul sefului Ligii Profesioniste de Fotbal si-ar fi revenit dupa un tratament intensiv.Masurile 'draconice' luate de Vladimir…