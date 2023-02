Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat, vineri, de magistratii Tribunalului Bucuresti la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante.

- Mario Iorgulescu a fost condamnat in prima instanța la 15 ani și 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care este acuzat de omor. El trebuie sa plateasca și cate 100.000 euro și 50.000 lei pentru doua dintre parțile civile. Soluția nu este definitiva.

- Cinci jucatori de rugby din Argentina au fost condamnați la inchisoare pe viața, dupa ce acum trei ani au omorat in bataie de un tanar de 18 ani. Cazul a fost mult timp in atenția opiniei publice, iar in mai multe orașe au fost proteste, pentru ca oamenii s-au temut ca nu se va face […] The post Cinci…

- Iulius Șpak, fiul milionarul Constantin Șpak are probleme grave cu legea. Iulius Șpak este frate cu Traian Șpak, fostul soț al Andreei Antonescu. Astfel, fostul cumnat al cantareței a fost condamnat la ani grei de inchisoare. Cum a incalcat, de fapt, legea Iulius Șpak. Cumnatul Andreei Antonescu, 7…

- Tribunalul Constanta l-a condamnat miercuri, 23 noiembrie, pe barbatul care a omorat si a jefuit o profesoara din Cernavoda in aprilie 2021 la 27 de ani si patru luni de inchisoare, decizie care insa nu este definitiva.Judecatorii au contopit pedeapsa de 25 de ani de detentie pentru omor cu cea de 7…

- Scandalul nu se mai termina pentru Mario Iorgulescu. Fiul șefului Ligii Profesionale de Fotbal din Romania continua sa trimita mesaje din Italia, acolo unde a fost trimis dupa ce a provocat accidentul rutier din 2019, in urma caruia un barbat de 24 de ani a murit. Ce declarații halucinante a facut baiatul…

- In curand va incepe procesul in care Mario Iorgulescu este judecat pentru omor, in cazul accidentului rutier in care și-a pierdut viața un alt tanar. Fiul lui Gino Iorgulescu risca sa petreaca pana la 20 de ani in inchisoare, dar aceasta nu este prima condamnare la inchisoare cu executare pe care ar…

- Clipe dificile pentru Firicel din Las Fierbinți. Celebrul actor Toma Cuzin a fost prins la volan, conducand fara carnet și aflat sub influența substanțelor interzise. Prin urmare, vedeta de la PRO TV a primit, ca pedeapsa, o condamnare la inchisoare pentru un an de zile cu amanare. Firicel din Las Fierbinți…