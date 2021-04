Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, Mario Iorgulescu, a fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fodst judecat pentru lipsire de libertate și violențe. Mario Iorgulescu este dat in urmarire internaționala din vara anului trecut, intr-un alt dosar, in care este acuzat ca […] The post Mario Iorgulescu, 3 ani de inchisoare cu executare. Fiul președintelui LPF este in Italia, dat in urmarire internaționala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .