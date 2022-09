Stiri pe aceeasi tema

- Mario Fresh a fost filmat recent in timp ce cauta prin gunoaie, iar acum artistul vine și cu o explicație. Iubitul Alexiei Eram a explicat ce s-a intamplat, de fapt. Mario Fresh a fost surprins de paparazzii Spynews in timp ce cauta prin gunoaie. Dupa ce imaginile au ajuns in presa, cantarețul a povestit…

- Dupa multele scandalurilor tumultuoase pe care le-a avut cu tatal sau, Mihai Zmarandescu se pregatește și el sa devina parinte. El și iubita lui, Alexandra, sunt in al noualea cer și de abia așteapta sa devina parinți pentru prima data. Recent, cuplul a fost surprins luand masa in oraș, semn ca baiatul…

- Vincenzo Castellano e fostul soț al Antoniei. Cei doi s-au desparțit in urma cu peste 10 ani de zile, dar de curand au semnat actele de divorț. Și cantareața, dar și Vincenzo și-au refacut viețile, el s-a afișat deja cu noua iubita. Andreea Ramona este femeia care i-a devenit iubita lui Vincenzo Castellano,…

- George Mihaița și fiul lui, Vlad, obosiți dupa o sesiune de shopping. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi, in fața unui centru comercial din Capitala, cu pungile pe jos, in timp ce așteptau, plictisiti, taxiul.

- Ani la rand s-a spus ca Aurel Moldoveanu este grav bolnav și ca ar avea probleme cu vederea. Mulți ani a disparut din luminile reflectoarelor și nu s-a mai știut mare lucru despre el. Recent, a fost surprins de paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, la cumparaturi.…

- Alexia și Mario Fresh au gesturi din ce in ce mai provocatoare in public! Absolventa recent a studiilor la University for the Creative Arts din Anglia, Alexia Eram a intrat intr-o binemeritata vacanța. Așa se face ca, recent, Alexia Eram și Mario Fresh au luat cu asalt cluburi. Recent, cei doi au postat…

- Peste doar o saptamana, Mario Fresh și Alexia Eram sarbatoresc 6 ani de relație. Recent, fanii au crezut ca cei doi s-au desparțit, dupa ce artistul a lipsit de la festivitatea de absolvire a fiicei Andreei Esca. Mario Fresh și Alexia Eram formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul…