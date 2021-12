Stiri pe aceeasi tema

- Sandra Izbașa și Razvan Banica traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar in urma cu doar cateva luni și-au jurat iubire in fața lui Dumnezeu, astfel ca au devenit soț și soție. Deși sunt inconjurați de multe treburi pe plan profesional, cei doi fac in așa fel incat sa petreaca zilnic timp de calitate…

- Alexia Eram, in varsta de 21 de ani, se bucura de un real succes. Fiica Andreei Esca a pozat in sutien și a incarcat imaginea pe Instagram, acolo unde a primit zeci de mii de aprecieri și peste o suta de comentarii. Alexia Eram este urmarita de aproximativ 700 de mii de persoane pe Instagram , iar fotografiile…

- Sarutul controversat dintre Mario Fresh și Mira a lasat multe semne de intrebare, insa fanii au fost foarte curioși sa afle cum a reacționat Alexia Eram, iubita cantarețului. Chiar el a explicat ce i-a spus aceasta cand a vazut scena de dragoste.

- Nici o luna nu a trecut de cand s-a desparțit de iubita, iar paparazzii SpyNews.ro l-au surprins pe Mihnea Grigoriu in compania unui artiste de top din Romania. Cei doi nu s-au dezlipit unul de altul la o petrecere de lux, organizata pe un iaht in Dubai.

- Eudor Yosif Mohaci, logodnicul Andei Adam, a ajuns in fața judecatorilor din Cluj cu fosta soție, dupa ce au avut mai multe neințelegeri din cauza copilului pe care il au impreuna. Prima lui soție i-ar fi interzis fetiței sa plece in vacanța cu tatal ei. Recent, Anda Adam a marturisit ca a fost ceruta…

- Jorge și Ramona sunt casatoriți de opt ani și traiesc o frumoasa poveste de dragoste alaturi de rodul iubirii lor, David. Ei bine, deși a trecut o perioada buna de timp, cei doi sunt la fel de indragostiți ca la inceput, ceea ce se vede cu ochiul liber din gesturile lor. Iata cum au fost surprinși in…

- S-au desparțit sau nu Alexia Eram și Mario Fresh?! Aceasta este intrebarea ce sta pe buzele tuturor, insa, pentru a lamuri politicos curiozitatea carcotașilor, Alexia a postat o fotografie cu artistul, chiar pe InstaStory, in timp ce se saruta. Așadar, acum este mai clar ca niciodata ca cei doi sunt…

- Alexia Eram e fiica Andreei Esca. Tanara e la inceput de cariera, e foarte activa pe rețelele de socializare, pe Instagram are peste 680 de mii de fani. De-a lungul anilor a colaborat la diverse campanii, dar s-a și concentrat la studiile sale. A facut facultatea in Marea Britanie, acolo a locuit pentru…