Stiri pe aceeasi tema

- Cupidon și-a facut bine treaba, caci pentru Daniel Pancu dragostea plutește in aer! Fostul fotbalist de la Rapid este un romantic incurabil și e permanent nedezlipit de iubita lui! Iata cum au fost surprinși cei doi porumbei de paparazzii Spynews.ro!

- Jador, Mario Fresh si un prieten de-al lor au fost chemati la Politia Mamaia pentru audieri, dupa ce au fost batuti in parcarea clubului de pe litoral. Acestia s-au prezentat in fata anchetatorilor, insotiti de avocatul lor. Citeste si: Jador si Mario Fresh, reaudiati dupa ce au fost batuti…

- Procurorul a schimbat incadrarea juridica, pentru a se face cercetari si pentru incaierarea, nu doar loviri si alte violente. Fapt ce inseamna ca si cei doi vor fi audiati mai temeinic cu privire la modul in care s-a produs accidentul. Citeste si: Noi detalii despre scandalul de la Mamaia,…

- Alexia Eram a reactionat in mediul online si a publicat doua fotografii de la malul marii in care apare alaturi de cantareț. "Iubire 24 ore", a scris Alexia Eram in dreptul imaginilor, semn ca nu vrea ca cele intamplate sa ii strice voia buna. Jador, primele declaratii dupa ce a fost…

- Mario Fresh și Jador au fost loviți de cațiva indivizi, in timp ce se aflau la malul marii. Cei doi, impreuna cu Alexia Eram au petrecut intr-un club de fițe din Mamaia, in acest weekend, iar la plecare un grup de necunoscuți s-a napustit asupra lor. Acum, artistul a facut primele declarații, pentru…

- Banii nu ne scutesc de responsabilitate. Mai ales in aceste vremuri grele prin care trece intreaga omenire. Adrian Enache pare insa sa fi omis acest „aspect”. Dar nu este singurul! Și fiul sau ii urmeaza „exemplul”, astfel ca amandoi au uitat de sanatate. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro…

- Andreea Esca nu i-a lasat prea mult in suspans si a venit cu explicatii. Andreea Raicu, GOALA la 42 DE ANI. Nici cei mai optimisti fani nu sperau sa vada asa ceva FOTO "Nu port nici un inel in aceasta perioada, dar facand ordine prin casa am dat peste inelul de la voi, Claudia Panturoiu,…