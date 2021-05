Stiri pe aceeasi tema

- Daca va imaginați ca doar Alexandra și Ionuț Bodi se bucura de un succes colosal pe Tik Tok, ei bine, sa știți ca va inșelați amarnic. Fiica celor doi le calca pe urme parinților sai și face furori in mediul online. Iata cum arata fiica regilor Tik Tok-ului de la Acces Direct, dar mai ales, cu cine…

- Irina Columbeanu a revenit in forța pe rețelele de socializare, loc unde era foarte activa in trecut. Cu toate acestea, timp de un an, fiica lui Irinel Columbeanu a fost complet absenta și s-a ferit de ochii internauților, insa acum a demonstrat, din nou, cat de bine seamana cu mama sa, iar fotografiile…

- Rasturnare de situație in casnicia regilor Tik Tok-ului de la Acces Direct. Ionuț Bodi a iertat-o pe Alexandra, insa nu vrea sa se mai intoarca la ea. Barbatul a adus acuzații grave la adresa soției sale, susținand ca l-a pus pe tatal ei sa-l bata. Mai mult decat atat, Ionuț a decis sa se retraga de…

- Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) au devenit parinții unei fiice, Josephine Ana Maria, pe 9 martie 2021. In urma insistenței urmaritorilor din mediul online, artistul a dezvaluit cand vor publica fotografii cu chipul micuței. Pana acum, deși nu au publicat imagini cu chipul ei, Gina și Smiley…

- Dorian Popa a recunoscut ca acorda o mare importanta felului in care arata, așa ca face des sport, are grija la alimentație și viziteaza și cabinetele medicilor esteticieni. Recent, artistul in varsta de 32 de ani și-a facut o noua intervenție estetica. E unul dintre cei ai iubiți cantareți de la noi,…

- Bianca Dragușanu este din nou in centrul atenției zilele acestea. Vedeta a fost filmata chiar pe data de 1 martie, in timp ce mergea la restaurant pentru a sarbatori ziua marțișorului impreuna cu sora și nepotul ei.

- Adrian Minune are toate motivele sa se considere un barbat cu adevarat fericit. Manelistul are familia la care a visat mereu, iar de aproape doi ani e și bunic, dupa ce fiica lui, Carmen Simionescu a nascut! Iata cum arata micuța Rosa!

- În urma cu aproximativ o saptamâna, un tânar 16 ani și-a torturat și omorât pisica pe care abia o adoptase. Mai mult de atât, adolescentul a filmat scenele de groaza și i-a trimis imaginile persoanei de la care luase animalul. Baiatul…