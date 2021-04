Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de joi seara, 22 aprilie, „Survivor Romania”, a fost una cu vești neașteptate pentru concurenții aflați in competiție. Jador a fost eliminat din concurs din cauza problemelor cu piciorul. Artistul a stat o perioada in spital, pentru recuperare, insa, medicii i-au interzis in cele din urma sa…

- Carmen Bruma are 43 de ani și recent a apelat la ajutorul medicului estetician. Și-a facut o intervenție la nivelul feței și acum și-a aratat chipul dupa procedura. Vedeta se mandrește de ani de zile cu corpul sau. Este bine proporționat, tonifiat, aceasta face zilnic sport și are mare grija și la alimentație,…

- Carmen Bruma a avut o apariție spectaculoasa pe rețelele de socializare in urma cu cateva ore. Partenera de viața a lui Mircea Badea și-a anunțat fanii de pe Internet ca și-a facut o intervenție estetica, nechirurgicala, la nivelul feței. Ba mai mult, vedeta le-a aratat admiratorilor rezultatul, insa…

- Ilinca Vandici nu s-a ferit și a dezvaluit cate operații și intervenții estetice are la nivelul feței și corpului. De multe ori a fost acuzata de unii fani ca a exagerat cu transformarile, in timp ce alții o felicitau pentru felul in care arata la 34 de ani. E prezentatoare la Kanal D, e persoana publica,…

- Carmen Grebenișan și-a luat fanii prin surprindere cu o marturisire bomba! Frumoasa roșcata și-a facut noi intervenții la nivelul feței, dupa ce in urma cu cațiva ani și-a marit pentru prima data buzele. Totodata, celebra vloggerița le-a dezvaluit internauților la ce operații estetice a apelat de-a…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, medicul Valeriu Gheorghița, a explicat marți, in cadrul unei conferințe de presa, de ce noile tulpini de coronavirus sunt mai contagioase. Potrivit acestuia, modificarile pe care virusul le sufera au facut sa creasca probabilitatea de a se lega…

- Ghinioanele par sa se țina lanț de Adda! Pe langa alergia urata care i-a provocat mai multe rani vizibile cu ochiul liber pe spate, suprafața pielii fiind toata acoperita de erupții, soția lui Catalin Rizea le-a dezvaluit fanilor de pe rețelele de socializare ca are niște cicatrici la nivelul feței.…

- In acesta dupa amiaza a avut loc un incendiu la un coș de fum in comuna Braduleț, sat Cosaci. Pentru localizarea și lichidarea acestuia, au intervenit pompierii cu doua autospeciale de intervenție și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat. Citește și Verificari ale modului de organizare a pazei…