Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a implinit pe 27 septembrie, varsta de 31 de iar, iar familia și apropiații au surprins-o cu mesaje care mai de care. Insa, unul dintre cadouri este cu adevarat spectaculos, iar sportiva a impartașit cu fanii, bucuria ei. Cu ocazia zilei de naștere, sportiva a primit un cadou spectaculos.…

- Pentru Iosif Nicoara, zis “Borseta”, directorul de cabinet al presedintelui CJ Timis, Alin Nica, criza economica nu se simte. Dovada este faptul ca tocmai si-a achizitionat un bolid Tesla, de aproximativ 80.000 de euro. Nicoara este cel care l-a atras pe Nica in deja celebra “Afacere Dubai”. Coincidenta…

- Un copac a cazut de doua ori peste o mașina de lux parcata regulamentar. Totul s-a intamplat dupa greșeala celor care au intervenit pentru indepartarea trunchiului de copac de pe mașina, scrie Realitatea.net. Pompierii argeseni au intervenit marți pentru a indeparta un copac care a cazut pe strada Trivale…

- In aceeași zi, proprietarul unui autoturism de lux a avut ghinion teribil. Un copac i-a cazut de doua ori pe mașina parcata regulamentar! A doua oara, arborele a fost scapat chiar de șoferul excavatorului, in timpul intervenției pompierilor, potrivit imaginilor difuzate de Ziarul Argeșul. Pompierii…

- Mirel Radoi și-a mai cumparat o mașina. Evident, una foarte scumpa! Fostul selecționer a atras toate privirile pasionaților din domeniul auto, dupa ce a aparut la meciul FCSB – Saburtalo cu un bolid care costa aproximativ 600.000 de euro, salariul lui pe mai bine de doi ani la echipa naționala a Romaniei.…

- Poliția din Republica Ceha a transformat bolid Ferrari confiscat de la infractori intr-o mașina de patrulare capabila sa urmareasca vitezomani cu 320 km/h. Mașina, Ferrari 458 Italia din 2011 de culoare roșie, a fost adaptata culorilor și insemnelor poliției cehe, cu dungi reflectorizante galbene și…

- Honorius Prigoana incearca pe cat posibil sa fie extrem de discret in ceea ce ține de viața lui privata, insa atunci cand iese pe strazile din Capitala nu poate trece neremarcat. Paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins in timp ce gonea prin București cu noul…

- BAUȚAR – Datorita infrațirii cu localitatea Kainbach, Bauțarul are mașina de pompieri dotata cu de toate. Mașina casata de cei din micuța localitate de langa Graz, cu care comuna din Valea Bistrei s-a infrațit inca din anii ‘90! In Austria, vehiculul a fost evaluat la 26.000 de euro insa, in baza legaturilor…