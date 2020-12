Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, miercuri seara, ca medicul ranit in incendiul de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt a suferit prima interventie chirurgicala, informeaza news.ro.”Ieri a suferit prima interventie chirurgicala de excizie si cu alogrefe pentru o prima parte. A scapat,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, miercuri seara, ca medicul ranit in incendiul de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt a suferit prima interventie chirurgicala, iar sotia sa a ajuns si ea in Belgia. ”Noi speram sa aiba o evolutie buna”, a afirmat Nelu Tataru, potrivit MEDIAFAX.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, miercuri seara, ca medicul ranit in incendiul de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt a suferit prima interventie chirurgicala, iar sotia sa a ajuns si ea in Belgia. ”Noi speram sa aiba o evolutie buna”, a afirmat Nelu Tataru.

- Alexia Eram, fiica Andreei Esca, are nevoie de o intervenție chirurgicala de urgența. Tanara, in varsta de 20 de ani, a ajuns la spital dupa ce a acuzat dureri mari in zona abdominala. Medicii au descoperit ca Alexia are apendicita și au decis sa o opereze cat mai curand.

- Andreea Balan a ajuns la inceputul acestei saptamani de urgența la spital, din cauza unor dureri abdominale puternice. Artista este internata și urmeaza sa fie in curand operata, așa cum au decis medicii. Fosta soție a lui George Burcea se afla internata intr-un spital privat din București, unde este…

- Un baiat de șase ani a fost transportat de urgența de la Chișinau la București pentru o intervenție chirurgicala majora. Operațiunea a fost efectuata de catre angajații SMURD al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența.

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, insa iata ca pana acum vedeta nu a apelat la ajutorul medicilor pentru operații estetice. Vedeta nu și-a facut nicio intervenție, insa nu spune NU pe viitor!

- Starea de sanatate a medicului pediatru Mihai Stratulat s-a agravat, in pofida tratamentului medicamentos, care aparent iși facea efectul, se anunța printr-un mesaj publicat pe pagina clinicii pe care o deține doctorul.