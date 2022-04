Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a cucerit Trending-ul de pe YouTube și clasamentele muzicale cu „Umbre”, single de succes pe care l-a lansat alaturi de Connect-R, Mario Fresh lanseaza „M-am trezit plangand”, prima piesa de pe EP-ul „Singuratate”, material pe care artistul urmeaza sa il lanseze in curand. „Spune-mi de ce n-ai…

- Tu ai auzit de ZDA? Cel mai probabil ai spus “nu”. Dar daca ți-am spune ca ZDA este, de fapt, Alina Chinie, pe care ai urmarit-o in emisiunea lui Maruța, si i se spunea “veverița roșcata”, ai avea același raspuns? Dupa ani de zile de “incubație”, Alina a ales sa devina ZDA și sa iși... View Article

- “Money Money” este cel mai recent single lansat de Dayana. Piesa a fost realizata de artista impreuna cu Pink Elephant, casa de producție din Romania, cu rezultate impresionante pe piața internaționala. Karo si Radu Baisan, cei doi producatori care stau la baza casei de producție, au colaborat cu mai…

- Mario Fresh și Connect-R colaboreaza pentru prima oara pentru una dintre cele mai așteptate piese ale momentului: „Umbre”. Pentru ca de cele mai multe ori dragostea te ridica așa cum te coboara, „Umbre” este un single special scris pentru cei care inca traiesc ancorați in trecut și spera la o noua șansa.…

- Connect-R și Mario Fresh au colaborat pentru prima data și au lansat melodia „Umbre”. Cei doi artiști au surprins pe toata lumea cu noua piesa, iar pentru videoclip s-au folosit explozii reale.Connect-R este impresionat de talentul tanarului artist, iar Mario Fresh și-a indeplinit unul dintre visurile…

- „Toate Drumurile” reprezinta o confesiune sincera a tot ceea ce simțim și traim in mod inedit atunci cand iubim persoana potrivita. Daca liniștea și echilibrul ni le putem imagina sub forma unei insule, atunci noi suntem doar niște naufragiați ai iubirii in cautarea drumului care sa ne aduca impreuna.…

- Dupa succesul de care s-a bucurat „Faded Love”, care a adunat peste 7,7 milioane de vizualizari pe Youtube, Leony a revenit cu „Remedy”. Artista a vorbit despre ce iși dorește sa transmita prin intermediul piesei, despre inspirația din spatele ei, cat și despre așteptarile pe care le are. „Remedy” a…

- LORA a lansat astazi, vineri, 21 ianuarie, piesa „Loc de 2”, in spatele careia se ascunde un mesaj puternic. Discursul muzical al artistei face aluzie la modul in care majoritatea oamenilor iși traiesc viața pe „repede inainte”, fara sa se gandeasca de doua ori inainte de a lua o decizie importanta…