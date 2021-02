Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Budeanu, unul dintre membrii de la 3 Sud est, trece prin clipe foarte grele Mama cantaretului a murit, iar anuntul trist a fost facut chiar de el pe pagina sa de socializare. Mihai Budeanu, unul dintre membrii de la 3 Sud est, trece prin clipe foarte grele Mama cantaretului a murit, iar anuntul…

- Cu toate ca este mereu vesela și cu zambetul pe buze, viața a lovit-o cand se aștepta mai puțin! Cristina Pucean, in doliu! Ce persoana draga a pierdut dansatoarea maneliștilor? Semnul divin primit din partea nepoțelului sau mort in incendiu!

- Vladuța Lupau a primit o lecție de viața dura, chiar in periada sarbatorilor de iarna. O persoana draga ei a trecut in neființa, iar artista a postat un mesaj tulburator, pe paginile sale de socializare.

- Aurel Padureanu și Cornelia Catanga șunt copleșiți de durere dupa ce au pierdut un prieten apropiat. Artista vorbit despre nefericitul eveniment și a dezvaluit ca este foarte afectata de ceea ce s-a intamplat, pentru ca persoana decedata ii era precum un frate.

- S a stins din viata jurnalistul si caricaturistul Octavian Andronic. Acesta avea 74 de ani.Jurnalistul si caricaturistul Octavian Andronic a incetat din viata, vineri seara, in urma unui atac de cord. Acesta era internat in spital de o saptamana."Cu deosebita durere in suflet, anuntam trecerea in nefiinta…

- Sunt momente foarte grele pentru cantarețul Daniel Iordachioaie. Tatal artistului a murit in urma cu o zi, la doar cateva minute dupa ce acesta publicase pe Facebook cateva cuvinte pentru parintele sau!

- Sunt momente foarte grele pentru Deea și Dinu Maxer. Dupa ce in fiecare an a petrecut alaturi de o gașca de tineri la un hotel de fițe de la malul marii, iar cu aceștia chiar au filmat și un videoclip, cei doi au aflat recent ca unul dintre aceștia a murit! Baiatul avea doar 18 ani și și-ar fi luat…

- Este zi de doliu pentru Simona Halep! Celebra tenismena a pierdut una dintre cele mai dragi persoane! Potrivit primelor informații, cel cunoscut drept omul de sprijin al blondinei, a fost rapus de COVID-19! Despre cine este vorba?