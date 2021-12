Stiri pe aceeasi tema

- Relația dintre Mario Fresh și Alexia Eram a fost, in ultima vreme, una plina de urcușuri și coborașuri, așa cum chiar fiica Andreei Esca a marturisit. Și parca toate certurile lor nu au fost de ajuns, caci Mira s-a afișat ulterior pe rețelele de socializare sarutandu-se cu Mario Fresh. Iata ce cadou…

- Kamara a facut primele declarații in scandalul pozelor incendiare cu Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf, care au aruncat in aer showbizul romanesc in urma cu cateva zile. Cantaretul a dezvaluit cum a cunoscut-o pe Corina Caciuc si ce tip de relatie au avut la cel moment. „Formatia mea avea...…

- Gabriel Cotabița are o relație de mai bine de 11 ani cu Alina Gabriela Munteanu, femeia care in ultima perioada i-a fost alaturi atat la bine, cat și la greu. Artistul vorbește cu placere despre femeia din viața lui, insa un lucru de care fanii au fost mereu curioși a fost, cu siguranța, cum se ințeleg,…

- Solistul Mihai Onila și-a regasit fericirea langa Laura, o femeie frumoasa și blanda, un adevarat balsam pentru sufletul lui zdrobit de durere, dupa decesul fiicei. Logodnica lui are insa o poveste de viața tulburatoare. Mihai ne-a povestit ca, in urma unui accident de mașina, Laura a murit și mai apoi…

- Adrian Enache se numara printre artiștii care sunt indurerați dupa moartea lui Petrica Mațu Stoian. La randul sau, celebrul artist și-a strigat durerea pe Facebook, așa ca a scris un mesaj, in semn de omagiu, pentru regretatul interpret care a trecut in neființa sambata, 6 noiembrie. Mai mult decat…

- Invitat sa sustina guvernul intr-o perioada grea, PSD-ului i se ofera aproape pe tava ocazia de a demonstra ca este un partid responsabil. Intentia presedintelui Iohannis este sa stopeze criza politica pentru a nu se suprapune peste criza sanitara. Pandemia, valul 4, lovind guvernul Citu cu o forta…

- Fostul lider PNL Ludovic Orban a declarat miercuri ca nimic nu-l mai leaga de conducerea actuala a partidului, lansand atacuri in rafala la adresa lui Cițu și a lui Iohannis „Prin cuvantul pe care mi l-am dat fața de romani in campania electorala, reprezint toți cetațenii care cred in proiect…