Deși pandemia il scoate rar din casa pe Mario Fresh, atunci cand iese are parte de surprize la tot pasul. Recent, artistul a fost asaltat de fane chiar in traficul bucureștean. Surprinzator este faptul ca deși se știe ca vedeta este intr-o relație cu Alexia Eram, fetele nu s-au sfiit in a-i face declarații de dragoste artistului.