Mario Draghi: Zona euro are nevoie de un nou instrument fiscal pentru a lupta impotriva crizelor

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul energetic austriac OMV AG va prelua o participatie de 20% in concesiunea campurilor petrolifere Umm Lulu si Sateh Al Razboot din Emiratele Arabe Unite (EAU), conform acordului de parteneriat in valoare de 1,5 miliarde de dolari ce va fi incheiat cu compania petroliera nationala a statului din…

- Tendinta de scadere a vanzarilor de autoturisme echipate cu motoare diesel in Germania s-a agravat in martie, prima luna care a urmat dupa ce un tribunal german a decis ca autoritatile locale pot interzice accesul vehiculelor diesel mai vechi. Potrivit datelor publicate miercuri de Autoritatea…

- Economia Turciei va inregistra o crestere solida in 2018 si isi va pastra usile deschise larg in fata investitorilor internationali, a afirmat vineri presedintele Recep Erdogan. "Am vesti proaste pentru cei care incearca sa foloseasca cursul de schimb ca o sperietoare pentru cetateni. Turcia…

- Salariile in Marea Britanie au inregistrat, in perioada noiembrie 2017 - ianuarie 2018, cel mai rapid ritm de crestere din 2015, sporind sansele ca Banca Angliei sa majoreze rata dobanzii in sedinta de politica monetara programata in luna mai. Castigurile totale, incluzand bonusurile, au urcat…

- Broadcom Ltd a anuntat miercuri ca si-a retras oferta de 142 miliarde de dolari pentru achizitionarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm, la doua zile dupa ce presedintele Donald Trump a blocat preluarea Qualcomm de catre concurentul Broadcom, care are sediul la Singapore, din…

- Premierul australian, Malcom Turnbull, a confirmat, sambata, ca presedintele american Donald Trump a fost de acord sa excluda Australia din planul privind implementarea unor taxe suplimentare la importurile de otel si aluminiu. "Si-a luat angajamentul de a avea o relatie militara si comerciala…

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene incepand din 2024. Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate'…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care gestioneaza active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, si-a prezentat marti noile sale asteptari celor aproximativ 9.100 de firme in care investeste, subliniind ca acestea ar trebui acorde prioritate combaterii…