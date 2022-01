Too Much lansează Take You – un cântec ce-și așteaptă dansatorii

Too Much aduce în vederea ascultâtorilor noua lui piesă – Take You. Melodia este o explozie de ritm, stări de bine și dans. Versurile au fost scrise de Mert Can Kılıç, iar muzica a fost compusă de Too Much. Producția piesei a fost făcută de Too Much Master.… [citeste mai departe]