Mario Draghi la Irpin, Ucraina: ''Vom reconstrui tot''

Stiri pe aceeasi tema

- ''Vom reconstrui tot'', a promis joi premierul italian Mario Draghi, dupa ce a vizitat Irpin, una din suburbiile Kievului devastate in primele saptamani ale invaziei ruse in Ucraina, transmite AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- sursa foto: Twitter/ Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis se afla joi in Ucraina, alaturi de liderii Germaniei, Franței și Italiei. Liderii vor avea convorbiri, urmate de conferința de presa. Președintele Iohannis a fost intampinat la gara din Kiev de vicepremierul Olha Stefanishyna. ”Ma aflu…

- Dupa ce trupa ucraineana Kalush Orchestra a caștigat concursul Eurovision 2022 cu piesa ”Stefania”, 68 de copii din țara au primit acest nume, anunța Ministerul Justiției de la Kiev, citat de publicația Pravda . „In timp ce intreaga lume canta versurile trupei Kalush despre mama lor Stefania, care a…

- Podul de la Irpin, aflat la periferia Kievului, a fost reconstruit in mai puțin de o luna, a anunțat directorul general al companiei naționale de transport feroviar, Oleksandr Kamisin. Oficialul a mai aratat ca de la inceputul invaziei armatei ruse in Ucraina, alte 30 de poduri au fost distruse și urmeaza…

- UPDATE 8 Boris Johnson a declarat ca „atacurile josnice ale Rusiei impotriva civililor nevinovați din Irpin și Bucha” sunt „inca o dovada ca Putin și armata sa comit crime de razboi in Ucraina”. „Nicio negare sau dezinformare din partea Kremlinului nu poate ascunde ceea ce știm cu toții ca este adevarul:…

- Ofensiva Rusiei in Ucraina pare sa se concentreze, in ultimele zile, pe depozitele de combustibil din apropierea Kievului. Cel puțin 10 astfel de facilitați au fost bombardate. Cel mai recent - depozitul de combustibil din Rivne, dupa cum a anunțat guvernatorul regiunii. Iar armata rusa vorbește despre…

- O inregistrare video cu drona realizata in apropierea satului ucrainean Rakivka arata inundații in bazinul raului Irpin, la nord-vest de Kiev. Acest lucru ar putea incetini sau stopa ofensiva rușilor in Ucraina, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…