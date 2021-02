Mario Draghi, fost presedinte al Bancii Centrale Europene, a confirmat vineri seara ca este gata sa formeze noul guvern al Italiei, transmite Reuters. Draghi a prezentat o lista a cabinetului pe care figureaza atat tehnocrati, cat si politicieni din coalitia extinsa pe care a reusit sa o formeze. Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a cerut lui Draghi sa accepte postul de prim-ministru dupa ce fostul executiv a fost inlaturat in urma unor conflicte politice. Sarcina noului premier este de a combate epidemia de coronavirus in acelasi timp cu criza economica. Ministru de externe in noul guvern…