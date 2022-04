Mario Draghi anulează o deplasare în Angola și Congo după ce a fost depistat cu COVID-19 Seful guvernului italian Mario Draghi, testat pozitiv la COVID-19, va renunta o deplasare prevazuta in aceasta saptamana in Angola si in Republica Congo pentru a cauta furnizori de energie alternativa la cea ruseasca, au anuntat luni serviciile sale, relateaza AFP. Mario Draghi, in varsta de 74 de ani, este „asimptomatic”, a precizat purtatorul sau de cuvant. El urma sa se deplaseze miercuri la Luanda pentru a se intalni cu presedintele angolez Joao Lourenco, apoi joi la Brazzaville, unde era prevazuta o intrevedere cu seful statului din Republica Congo, Denis Sassou Nguesso. Draghi va fi inlocuit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

