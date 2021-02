Mario Draghi, noul prim-ministru al Italiei, a declarat ca executivul sau va fi “un guvern al protejarii mediului”, potrivit relatarilor din presa publicate la o zi dupa prima reuniune a cabinetului de ministri, transmite duminica dpa. “Guvernul nostru va fi unul care va proteja mediul”, ar fi declarat Draghi, asa cum a fost citat in unanimitate de ziare locale precum La Repubblica si Corriere della Sera. Draghi a depus sambata juramantul in calitate de premier, in incercarea de a pune capat la peste patru saptamani de criza politica in Italia, puternic afectata de pandemia de coronavirus. In…