Mario Camora, record fabulos la CFR Cluj

Capitanul clujenilor, Mario Camora, 34 de ani, atinge azi o cifra impresionanta, unica pentru un strain in Romania, 50 de meciuri in cupele europene pentru o echipa romaneasca! Venit la Cluj in 2011, a facut parte din echipa care a castigat pe Old Trafford in decembrie 2012, cand CFR a scos 10 puncte in grupele UCL. De asemenea, din postura de capitan, si-a condus echipa spre grupele Europa League in 2019/20 si 2020/21. ...