Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Birligea a trimis cateva „sageti” catre Dan Petrescu dupa UTA – CFR Cluj 1-3. Birligea spune ca jocul echipei cu Mandorlini s-a schimbat in bine, iar echipa are mai multe ocazii. Mai mult, Birligea a spus ca echipa nu mai alearga mult nici in faza de aparare, asa cum se intampla in mandatul lui…

- Mario Camora a avut prima reactie dupa ce a jucat, pentru al 13-lea sezon consecutiv, in tricoul lui CFR Cluj. Fundasul in varsta de 36 de ani a fost integralist in victoria obtinuta in Gruia, cu Poli Iasi, scor 2-0. Ajuns in 2011 la CFR Cluj, Mario Camora a ramas piesa de baza si in […] The post Mario…

- Adana Demirspor il transfera pe Nani. Jucatorul de 36 de ani a venit in Turcia sa negocieze contractul. Portughezul a jucat in cariera la Sporting, Manchester United, Fenerbahce, Valencia, Lazio și Melbourne Victory. Duelul cu Adana Demirspor nu se anunța deloc simplu pentru CFR Cluj. Cu doua saptamani…

- Edinson Cavani (36 de ani), atacantul Valenciei, ar fi dorit cu insistența de Adana Demirspor, adversara lui CFR Cluj din preliminariile Conference League. Starul uruguayan a ajuns la Valencia anul trecut, liber de contract dupa desparțirea de Manchester United. Acum ar putea schimba din nou campionatul.…

- CFR Cluj o va infrunta pe formația turca Adana Demirspor in turul 2 preliminar din UEFA Conference League. Gazeta Sporturilor va prezinta mai multe detalii despre viitorul adversar al ardelenilor din aceasta ediție de cupe europene. ...

- ȚSKA Sofia este adversara celor de la Sepsi OSK in turul 2 preliminar din Conference League. Meciul tur va avea loc pe 27 iulie, returul pe 3 august. Urmeaza ca UEFA sa anunțe cine va gazdui prima partida. FCSB, CFR Cluj și Sepsi OSK, reprezentantele Romaniei in Conference League, și-au aflat astazi…

- Mario Camora a fost suparat dupa CFR Cluj – Farul 1-2. Fundasul lui CFR Cluj a spus ca echipa lui trebuie sa invinga U Craiova 1948 in barajul de participare in Conference League pentru a nu fi un esec acest sezon. Mario Camora a spus ca li s-a intamplat si altor echipe care au castigat […] The post…

- CFR Cluj a fost invinsa de Farul, scor 1-2, iar Universitatea Craiova a cedat 0-1 in fața lui Sepsi. Mario Camora (36 de ani), capitanul „feroviarilor”, spune ca Andrei Burca (30 de ani) a fost eliminat fara motiv. Barajul de Conference League dintre CFR Cluj și FCU Craiova se va juca in Gruia. Din…