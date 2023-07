Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Mandorlini (62 de ani) a avut prima reactie dupa meciul CFR Cluj – Poli Iasi, scor 2-0, din prima etapa a Ligii 1. Antrenorul italian a debutat cu o victorie in noul sau mandat pe banca CFR-ului, dar l-a anuntat pe Nelutu Varga ca mai are nevoie de jucatori pentru a-si indeplini obiectivele.…

- Golul de 2-0 din CFR Cluj - Poli Iași a venit in urma unei faze cum rar se vede pe stadioane. Fundașul dreapta Cristi Manea a profitat de indolența adversarilor și a inscris un gol prețios. CFR Cluj a inceput repriza secunda in avantaj, 1-0, grație golului inscris de Daniel Birligea in minutul 12. Elevii…

- Gica Popescu (55 de ani), președintele Farului, spune ca va ramane in continuare prieten cu Dan Petrescu (55 de ani), in ciuda scandalului provocat de antrenorul lui CFR Cluj la finalul meciului direct, disputat duminica seara, in Gruia, și incheiat cu victoria formației din Constanța, scor 2-1. "Nu…

- Mario Camora a fost suparat dupa CFR Cluj – Farul 1-2. Fundasul lui CFR Cluj a spus ca echipa lui trebuie sa invinga U Craiova 1948 in barajul de participare in Conference League pentru a nu fi un esec acest sezon. Mario Camora a spus ca li s-a intamplat si altor echipe care au castigat […] The post…

- Supremația celor de la CFR Cluj in Liga 1 se apropie de final, iar echipa lui Dan Petrescu risca sa rateze chiar și prezența in viitoare ediție a cupelor europene. La trei puncte de liderul Farul, echipa FCSB n-are alta varianta decat victoria in meciul cu rivala din Gruia, duminica, de la 21:00. Un…

- Neluțu Varga inca mai spera la titlu! Deși șansele CFR-ului, la titlul de campioana, mai sunt pur matematice, in actualul sezon, finanțatorul din Gruia spune ca echipa sa ar putea produce o minune. In acest moment, CFR Cluj se afla pe locul 3 din play-off-ul Ligii 1, cu 39 de puncte obținute, la șapte…

- Cristi Manea a fost dezamagit dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Fundașul ardelenilor a dat vina și pe arbitraj pentru rezultatul din Gruia. In urma egalului, CFR ramane pe locul 3 in Liga 1, cu 39 de puncte, in timp ce Universitatea se afla pe locul 4, cu 36 de puncte. Cristi Manea, dezamagit…

- Florinel Coman știe unde a greșit FCSB in ultimii ani și trage un semnal de alarma dupa ce echipa sa a ajuns la doua puncte in urma Farului. Omul momentului in formația lui Elias Charalambous a atras atenția asupra catorva detalii și a pus accentul pe meciul cu Rapid, in ciuda formei deloc faste pe…