Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins, scor 2-0, in deplasarea din Armenia, impotriva celor de la Alashkert. Tucudean a marcat ambele goluri. La revenirea in tara, fundasul Mario Camora a reactionat dur la zvonurile cum ca demiterea lui Edi Iordanescu ar fi fost cauzata de ruptura dintre anumiti...

- Edi Iordanescu a dat detalii despre nebunia de la CFR Cluj: ”Am fost la locul portivit la momentul nepotrivit!”. Edi Iordanescu a oferit, printr-un mesaj postat pe contul lui de Facebook, detalii despre „starea de razboi” de la CFR Cluj și despre indepartarea sa de la campioana Romaniei dupa doar trei…

- Mario Camora (31 de ani), capitanul lui CFR Cluj, e primul jucator al campioanei Romaniei care reacționeaza dupa demiterea lui Edward Iordanescu. Jucatorii au fost acuzați ca l-au "lucrat" pe antrenor dupa un conflict in cantonament, insa Camora neaga tot. Fotbalistul ardelenilor a vorbit și despre…

- Edward Iordanescu a parasit-o oficial pe CFR Cluj, dupa doar 3 meciuri petrecute pe banca "feroviarilor". Iordanescu jr. nu a plecat singur de la CFR, ci alaturi de directorul sportiv Bogdan Mara și colaboratorii Marius Bilașco și Marian Copilu. Bogdan Mara a relatat romanii din lot s-au solidarizat…

- Portughezul Antonio Conceicao este noul antrenor echipei de fotbal CFR Cluj, fiind numit in locul lui Edi Iordanescu, a anuntat joi campioana Romaniei pe site-ul sau oficial. Antonio Conceicao, care are 56 de ani, a mai pregatit-o pe CFR de doua ori, in 2009 si in 2015-2016. In precedentele doua mandate,…

- Michael Essien (35 de ani) a fost in Romania pentru a negocia un transfer la campioana CFR Cluj, lucru anunțat in exclusivitate de Gazeta Sporturilor. Totuși, Edward Iordaenscu recunoaște ca nu și l-ar fi dorit pe fostul mijlocaș al lui Chelsea. "Au existat ceva discuții inainte de venirea mea aici.…

- Astra Giurgiu negociaza cu antrenorul Eugen Neagoe. Vine și Victor Pițurca? Gigi Mulțescu este deja istorie pentru gruparea de la Giurgiu. A dus la bun sfarșit finalul de sezon, dar nu i s-a propus prelungirea contractului. ACTUALIZARE 6 iunie. Eugen Neagoe și-a luat azi la revedere de la oficialii…

- CFR Cluj se pregatește, in ciuda faptului ca a reușit sa ciștige titlul, de schimbari majore in cadrul echipei. Conform ultimelor informații, Dan Petrescu urmeaza sa fie inlocuit cu Edi Iordanescu, unul dintre cei mai apreciați tehnicieni din Liga 1.