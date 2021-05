Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat echipa etapei cu numarul 29 din Liga 1, penultima din sezonul regulat. Etapa cu numarul 29 a lamurit in mare masura calculele pentru play-off. Doar 3 formații, Botoșani, Clinceni și Chindia, au ramas sa iși dispute ultimele doua poziții. Runda a gazduit și derby-ul…

- Dupa FCSB – Craiova 0-0, mijlocașul Octavian Popescu (18 ani) a fost laudat de Lucian Sanmartean, fostul jucator al roș-albaștrilor. Toate detaliile despre FCSB - CS Universitatea Craiova 0-0, AICI! Fostul mijlocaș este de parere ca Octavian Popescu poate fi un jucator important pentru fotbalul romanesc…

- Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 in fața formației UTA Arad. La finalul intalnirii cei doi antrenori și-au expus concluziile vizavi de joc și de rezultat Laszlo Balint: „A fost o victorie meritata a Craiovei“ Tehncianul gruparii oaspete, Laszlo Balint, a admis ca UTA nu i-a putut face fața Științei…

- Andrei Istrate (18 ani), cel mai nou nume remarcat in echipa FCSB-ului, a fost achiziționat de la Ardealul. Gigi Becali achita cele mai mari sume pentru transferuri ale juniorilor și aduna astfel aproape toate talentele remarcate in țara. Andrei Istrate e noul tanar de la FCSB mediatizat ca un supertalent.…

- CS Universitatea Craiova s-a impus la Mediaș, scor 2-0. Marinos Ouzounidis (52 de ani) e mulțumit de daruirea elevilor sai și așteapta revenirea jucatorilor accidentați. Cronica meciului Gaz Metan - CS Universitatea Craiova „Cred ca am meritat sa caștigam meciul, chiar daca nu am inceput bine. Am avut…

- Marinos Ouzounidis (52 de ani), antrenorul lui CS Universitatea Craiova, s-a plans astazi ca e pus sa joace sambata in Liga 1, contra Botoșaniului, inaintea celor de la CFR Cluj și FCSB. Cele doua formații din fruntea clasamentului nici n-au fost implicate la mijlocul saptamanii in Cupa, ca oltenii.…

- Mijlocașul Dan Nistor regreta ca Universitatea Craiova nu a reușit sa inscrie in meciul cu Academica Clinceni, considerand ca in rest jocul fost controlat de gruparea din Banie. „Nu știu daca a fost vorba de oboseala in repriza a doua, pentru ca ați vazut ca au fost destui jucatori scimbați. Din pacate…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Botosani, Marius Croitoru, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca antrenorul grec Marinos Ouzounidis sa debuteze cu stangul la Universitatea Craiova in meciul direct din optimile de finala ale Cupei Romaniei. "Nu cred ca un antrenor poate schimba…