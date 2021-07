Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in cantonament cu Universitatea Craiova , Dan Nistor a declarat ca antrenamentele de pana acum nu au fost deloc ușoare. Dar a punctat ca ședințele de pregatire de astazi nu se compara cu cele de acum 10 ani, cand se punea foarte mult accent pe acumularile fizice. „A fost foarte greu pana acum.…

- Universitatea Craiova a sustinut astazi a doua „sesiune“ in privinta vizitei medicale. Astfel s-au prezentat la Policlinca pentru Sportivi din Banie alti 10 fotbalisti. In discutie intra Mirko Pigliacelli, David Lazar, Denis Rusu, Bogdan Vatajelu, Ovidiu Bic, Mihai Balașa, Gustavo, Dan Nistor, Reagy…

- Fost atacant al Universitatii Craiova in sezonul promovarii in Liga 1, Viorel Ferfelea, a ramas suporterul Stiintei. L-au „tradat“ postarile de pe Facebook de la inceputul acestei saptamani, cand a expus mai mult poze de la promovarea gruparii alb-albastre in Liga 1. Contactat de GdS, „Forfelea“, asa…

- Asa cum era de asteptat, participarea Universitatii Craiova in Conference League inseamna o vacanta mai scurta pentru fotbalistii si staff-ul Stiintei. Programul alb-albastrilor din aceasta vara s-a creionat, dar detaliile vor fi oficializate in zilele urmatoare. Cert este ca reunirea echipei este programata…

- Dupa doar cateva ore de somn, jucatorii Universitatii Craiova , staff-ul si suporterii sai s-au revazut duminica, la pranz, in centrul orasului. Si unde puteau sarbatori cel mai bine daca nu pe scarile Universitatii din Craiova si Piata Mihai Viteazul? Inca de la ora 13.00, cu mic, cu mare, fanii Stiintei…

- Universitatea Craiova si-a confirmat cu mare dificultate statutul de favorita in finala Cupei Romaniei. Alb-albastrii si-au adjudecat trofeul, dar nu fara emotii. A fost 1-1 in timpul regulamentar si 3-2 dupa cele doua reprize suplimentare. Foto: Alex Virtosu Alb-albastrii au inceput bine meciul si…

- Universitatea Craiova nu a izbutit decat o remiza, 1-1, cu FC Botoșani, in Moldova, la capatul unui nou joc cu duritați din partea adversarilor și un arbitraj cel puți discutabil. La finalul intalnirii, antrenorul Științei, Marinos Ouzounidis, a rabufnit la adresa „fluierașilor“. „Ce joc? Ați vazut…