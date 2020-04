Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidențial pe probleme economice, Cosmin Marinescu, arata ca aceasta criza provocata de coronavirus este o ”lebada neagra” pentru economie, un tip de eveniment care a dat toate calculele peste cap, iar de aici incolo nimic nu va mai fi la fel.Vezi si: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Cosmin Marinescu, explica intr-un text pe blogul personal, cum poate mediul de afaceri sa revina dupa aceasta criza și cum poate fi „repornita economia”, deși Marinescu precizeaza ca „repornirea economiei ține de faptul ca economia nu funcționeaza…

- Consilierul primarului Kovacs da de pamant cu prevederile Ordonanței Militare care stabilesc regulile de deplasare in perioada pandemiei de coronavirus chiar și in municipiul Carei din Romania. Poliția Locala nu intervine. Primarul Kovacs platește din banul public un consilier personal, de fapt finul…

- Ce se intampla pe piața romaneasca, dupa ce ce petrolul american a ajuns la cotații negative. Ministru: Pretul mic la pompa ajuta pe moment, dar inseamna ca economia nu merge Faptul ca pretul petrolului scade nu e neaparat un lucru bun, iar scaderea pretul la pompa ajuta pe moment, dar nu este un semnal…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu este prevazut in Constituție ca Parlamentul poate printr-o hotarare sa stabileasca reguli contrare decretului prezidențial. Declarația a fost facuta dupa ce Parlamentul a aprobat decretul de prelungire a starii de urgența, dar cu anumite condiții. Premierul Ludovic…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca nu exista nicaieri prevazut in Constitutie ca Parlamentul poate, printr-o hotarare, sa stabileasca reguli contrare decretului prezidential. "Daca articolele din hotararea Parlamentului sunt contrare Constitutiei, Ordonantei de Urgenta 1 si decretului prezidential,…

- Tot personalul medical din spitale, care are grija de bolnavi de COVID-19, primește bonusul lunar de risc de 500 euro Stimulentul de risc va fi acordat intregului personal care deserveste pacientii aflati in spitale, nu doar medicilor, a declarat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. "Acest…

- Consilierul judetean Adrian Stefan trece prin momente de grea incercare. In prezent, acesta este internat la Spitalul Colentina din București din cauza unor probleme grave de sanatate și are nevoie urgenta de sange! De trei luni, Adrian Ștefan lupta sa traiasca. In tot acest timp, a trecut printr-o…