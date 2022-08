Stiri pe aceeasi tema

- Marinela Mavrodin de la Insula Iubirii trece prin cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Tanara de 24 de ani va deveni curand mamica, iar vestea a fost dat chiar de ea pe rețelele sociale, in timp ce era in brațele iubitului.

- Emily Burghelea, prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV, este insarcinata cu al doilea copil. Ieri, vedeta a ajuns de urgența la spital, neștiind care e cauza starilor sale de rau. In emisiunea de joi, 11 august, Emily Burghelea nu s-a simțit bine, a fost la un pas de leșin. Nu a mai…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Bianca Pop și George Tomaziu sunt impreuna de o luna, iar cei doi vor sa faca pasul cel mare la altar. Fosta ispita de la Insula Iubirii este insarcinata in 5 saptamani și vor sa faca o nunta de vis. Bianca Pop se afla in Spania alaturi de partenerul ei.

- Andreea și Radu de la Mireasa urmeaza sa devina parinți. Cei doi au facut anunțul in urma cu aproximativ o luna, iar acum fosta concurenta s-a pozat pentru a le aratat tuturor burtica ei de graviduța.

- Finala sezonului 6 al reality show-ului Insula Iubirii se apropie, iar concurenții s-au intalnit fața in fața cu ispitele care le-au cucerit partenerii. Cristina avut prima discuție cu ispita Oana, cea care ii este alaturi acum lui Sebastian, barbatul alaturi de care a venit pe insula și cel de care…

- Fosta ispita de la Insula Iubirii și-a uimit fanii in ultima vreme cu postarile controversate pe care le-a facut pe rețelele de socializare. De data aceasta, a luat prin surprindere intreg showbiz-ul romanesc. A anunțat ca este gravida!

- O fosta concurenta de la emisiunea Insula Iubirii traiește un adevarat coșmar. Vedeta TV a vorbit despre intorsatura neașteptata pe care a luat-o viața ei dupa terminarea filmarilor la Insula Iubirii. Despre cine este vorba, cine a ajuns dependanta de droguri, vedeți in randurile de mai jos. O fosta…

- Este vineri, iar zambetele trebuie sa fie in prim plan pe fața tuturor, asta fiindca oficial incepe weekend-ul și anume zile pline de relaxare. Daca inca nu ești atat de zambitor pe cat trebuie, ei bine noi iți sarim in ajutor cu cele mai amuzante glume din toate timpurile. Nu ai cum sa nu razi!