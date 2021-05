Stiri pe aceeasi tema

- Sefa extremei drepte franceze Marine Le Pen a declarat sambata ca sanctiunile ruse impotriva unor inalti responsabili ai Uniunii Europene se inscriu intr-o "forma de reciprocitate", dupa cele decise de UE impotriva Moscovei, despre care sustine ca au reprezentat "o greseala", relateaza AFP. Rusia…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a transmis miercuri rivalilor sai externi sa nu „treaca linia rosie” in relatiile cu Rusia, pe fondul disputelor tot mai mari cu Occidentul intr-o multime de dosare, relateaza AFP, TASS si EFE, citate de Agerpres . Mesajul a fost transmis intr-un moment tensionat pe…

- Guvernele occidentale saluta decizia Statelor Unite si Uniunii Europene de a impune noi sanctiuni Moscovei, din cauza abuzurilor din justitie impotriva opozantului Aleksei Navalnii. Rusia considera ca deciziile sunt ilegale si promite un raspuns pe masura.

- Ministrii de externe ai statelor Uniunii Europene s-au pus de acord luni sa mearga mai departe in privinta adoptarii de sanctiuni impotriva mai multor oficiali rusi de rang inalt, drept replica la incarcerarea opozantului rus Aleksei Navalnii, au declarat surse diplomatice UE. La reuniunea ministrilor…

- „Plecam de la premisa ca suntem gata (sa facem asta – n.r.). In cazul in care vedem din nou (asa cum am simtit deja de mai multe ori) ca sunt impuse sanctiuni in unele domenii care creeaza riscuri pentru economia noastra, inclusiv in cele mai sensibile zone, o vom face. Nu vrem sa ne izolam de viata…

- Rusia a atentionat joi Uniunea Europeana (UE) impotriva introducerii de noi sanctiuni la adresa sa, subliniind ca acestea vor fi urmate de masuri in oglinda din partea Federatiei Ruse, informeaza agentia de presa TASS. “As vrea sa-i avertizez pe partenerii nostri din cadrul UE impotriva unui nou pas…

- Șeful diplomației europene Josep Borrell a avut parte de o primire rece vineri la Moscova, ministrul de externe rus afirmând ca țara sa nu considera Uniunea Europeana un partener de încredere, potrivit Reuters.Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a facut afirmația în…