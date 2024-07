Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele indicate de exit-polluri pentru primul tur de scrutin al alegerilor legislative anticipate din Franta au fost confirmate de cifrele oficiale finale anuntate luni de Ministerul de Interne: Rassemblement National (RN), formatiune de extrema dreapta, s-a clasat pe primul loc, devansand alianta…

- Jordan Bardella, liderul formațiunii de extrema dreapta Adunarea Naționala (Rassemblement National, RN), a promis francezilor sa fie "un prim-ministru al coabitarii", dupa primul tur al alegerilor legislative...

- Presedintele Emmanuel Macron a surprins tara cand a convocat scrutinul, dupa ce alianta sa de centru fusese depasita in alegerile europene din aceasta luna de Adunarea Nationala (Rassemblement national, RN) a lui Marine Le Pen. Partidul eurosceptic si antiimigranti al acesteia a fost multa vreme un…

- In jur de 75.000 de persoane au protestat sambata la Paris intr-un marș de protest impotriva ascensiunii extremei drepte in Franța, dupa ce alianța de la guvernare pro-Macron a suferit o infrangere majora la alegerile europarlamentare de saptamana trecuta, cand s-a clasat pe locul al doilea, la mare…

- Ascensiunea unor partide nationaliste, considerate mai favorabile Rusiei, atat in Franta, cat si in Uniunea Europeana (UE), in urma alegerilor europene, va fi urmarita „cu atenție” in Federația Rusa, a anunțat, luni, Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza AFP, citata e News.ro.„Majoritatea…

- Partidul de extrema dreapta al lui Marine Le Pen, Rassemblement National (RN), a castigat alegerile europene din Franta, cu circa 32% din voturi, de peste doua ori mai mult decat coalitia care il sustine pe presedintele Emmanuel Macron. Le Pen a anunțat ca e gata sa vina la guvernare, dupa dizolvarea…

- Jordan Bardella, in varsta de doar 28 de ani, a reusit sa ridice partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN), castigator al alegerilor europene in Franta, cu mult inaintea taberei presedintelui Emmanuel Macron, laudandu-se ca a obtinut duminica un „scor istoric”, in ciuda criticilor recurente…

- Sefa extremei drepte franceze Marine le Pen a declarat miercuri ca partidul sau, Rassemblement National (RN - Adunarea Naționala), trebuie sa rupa clar legaturile cu Alternativa pentru Germania (AfD), sugerand ca formatiunea germana a devenit un aliat prea toxic inaintea alegerilor europene din 6-9…