- La 29 octombrie 2019, liderii europeni au agreat, impreuna cu premierul britanic, extinderea termenului impus de articolul 50 din TUE pana la 31 ianuarie 2020, prelungind astfel perioada in care Marea Britanie ramane stat membru UE. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, pentru o mai buna intelegere…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a marturisit ca a sperat pana in ultima clipa ca Marea Britanie nu va pleca din Uniunea Europeana, dar si-a exprimat speranta ca alti politicieni si cetateni britanici vor decide sa revina alaturi de prietenii si aliatii din Uniune. "Ziua de 31 ianuarie 2020…

- Regatul Unit trebuie sa reduca salariul minim pentru imigranti la 25.600 de lire anual pentru a sprijini ocuparea locurilor de munca dupa Brexit, arata un raport al Comitetului de Consultanta pentru Migratie (MAC), organizatie independenta care acorda consultanta guvernului de la Londra.Odata cu retragerea…

- Au mai ramas cateva zile pana cand Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana. Evenimentul va fi marcat oficial pe 31 ianuarie, la ora 23.00, ora Londrei. Se incheie un mariaj de 47 de ani și incepe o noua etapa pentru Regat, dar și pentru cetațenii Uniunii Europene.

- Regatul Unit abordeaza de pe o pozitie slabita negocierile asupra relatiei sale post-Brexit cu Uniunea Europeana, o piata mult mai mare, a declarat luni premierul irlandez Leo Varadkar la BBC. 'Uniunea Europeana este o uniune din 27 de state membre. Regatul Unit nu este decat o tara. Si noi avem…

- Marea Britanie nu poate sa spere la relatii comerciale fara frictiuni cu Uniunea Europeana dupa Brexit fara a asigura libera circulatie pentru cetatenii europeni, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP. "Daca nu exista libera circulatie a persoanelor, bineinteles…

- Negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie asupra unui eventual acord comercial nu vor putea fi definitivate pâna la sfârsitul anului 2021, asa cum sustine premierul britanic în functie, Boris Johnson, a declarat Michel Barnier, negociatorul-sef al UE, conform Mediafax care citeaza…