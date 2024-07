Stiri pe aceeasi tema

- Liderul extremei drepte franceze, Jordan Bardella, a facut clarificari in privința poziției sale fața de razboiul din Ucraina și fața de ajutorul oferit de Franța acestei țari, in contextul in care au aparut temeri ca un posibil nou guvern format de partidul RN ar putea sa opreasca ajutorul pentru Ucraina…

- Marine Le Pen, șefa din umbra a Adunarii Naționale, principalul partid de extrema-dreapta din Franța, este de parere ca partidul ei va reuși sa obțina o majoritate absoluta in parlamentul francez dupa alegerile de duminica și ca va forma un guvern care sa preia deciziile in ce privește apararea, inclusiv…

- Jordan Bardella, liderul formațiunii Rassemblement National (RN, "Adunarea Naționala", de extrema dreapta) a exclus trimiterea de trupe in Ucraina și furnizarea de rachete cu raza lunga Kievului, daca va caști...

- Intr-un apel recent cu președintele american Joe Biden, liderul francez Emmanuel Macron a propus ca Occidentul sa trimita trupe in Ucraina care sa instruiasca forțele Kievului – Biden nu s-a aratat incantat de aceasta idee. Acum, cei doi lideri se vor intalni in Franța, iar posibila revenire a lui Donald…

- Președintele american Joe Biden a insistat joi ca armele americane nu vor fi folosite pentru a ataca Moscova, dupa ce a autorizat Ucraina sa atace ținte din interiorul Rusiei cu arme furnizate de Occident. Ca raspuns la ofensiva rusa din nord-estul Ucrainei, Statele Unite și alte cateva țari au permis…

- „Ucraina are dreptul sa riposteze”, in numele „legitimei aparari”, impotriva unor ținte militare din Rusia, inclusiv cu arme occidentale, spune ministrul francez al apararii, Sebastien Lecornu.Intr-un interviu acordat pentru France Info, Lecornu a precizat ca, de la inceputul invaziei la scara larga…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat marti ca ar trebui sa i se permita Kievului sa "neutralizeze" bazele militare de unde Rusia lanseaza rachete asupra teritoriului ucrainean, declaratie venita in plina controversa asupra posibilitatii folosirii de catre Ucraina a armelor occidentale pentru…

- Franța intenționeaza sa trimita instructori in Ucraina pentru a pregati armata, a declarat comandantul șef al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Syrskyi, pe 27 mai, dupa o intalnire video cu ministrul francez al apararii, Sebastien Lecornu.