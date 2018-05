Stiri pe aceeasi tema

- Lidera extremei-drepte franceze Marine Le Pen a denuntat luni o 'lovitura de stat' comisa de Uniunea Europeana in Italia, unde presedintele Sergio Mattarella ar urma sa il desemneze pe Carlo Cottarelli sa formeze un nou guvern, relateaza AFP, informeaza Agerpres.''Uniunea Europeana si pietele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a calificat marti drept ”regretabila” plecarea din Ungaria a fundatiei miliardarului George Soros, apreciind ca ”democratia are de suferit” atunci cand o organizatie neguvernamentala trebuie sa renunte la activitatile sale din cauza amenintarilor,…

- Ministrul transporturilor din Franta, Elisabeth Borne, a apreciat vineri ca asa-numitul "pachet pentru mobilitate" propus de Uniunea Europeana este inacceptabil, deoarece favorizeaza un "dumping economic si social" din partea transportatorilor rutieri din Europa centrala si de est, informeaza AFP.…

- Jean-Marie Le Pen, cofondator al Frontului National (FN) din Franta, dar care a fost exclus din acest partid de extrema dreapta de catre fiica sa, Marine Le Pen, a confirmat joi ca s-a inscris in partidul european neofascist Alianta pentru Pace si Libertate (Alliance for Peace and Freedom, APF), relateaza…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Presa internationala trateaza pe larg rezultatele alegerilor din Italia vorbind la unison despre un esec major din perspectiva unitatii europene. Unii analisti au califcat cursa electorala drept ultima batalie dintre un val populist si neliberal care avanseaza si aparatorii timorati si acriti ai actualei…

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP, conform…