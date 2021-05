Stiri pe aceeasi tema

- Sefa extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a declarat sambata ca sanctiunile ruse impotriva unor inalti responsabili ai Uniunii Europene se inscriu intr-o „forma de reciprocitate”, dupa cele decise de UE impotriva Moscovei, despre care sustine ca au reprezentat „o greseala”, relateaza AFP. Rusia…

- Rusia a anuntat vineri sanctiuni la adresa a 8 responsabili europeni, inclusiv a presedintelui Parlamentului European, ca represalii dupa cele instituite de UE in martie, pe fondul reinnoirii tensiunilor dintre Moscova si Occident, relateaza France Presse.

- „Plecam de la premisa ca suntem gata (sa facem asta – n.r.). In cazul in care vedem din nou (asa cum am simtit deja de mai multe ori) ca sunt impuse sanctiuni in unele domenii care creeaza riscuri pentru economia noastra, inclusiv in cele mai sensibile zone, o vom face. Nu vrem sa ne izolam de viata…

- Kremlinul si-a aparat luni decizia de a expulza diplomati europeni, dar a dat asigurari ca vrea sa isi ''dezvolte'' relatiile cu Uniunea Europeana, criza dintre cele doua parti adancindu-se odata cu otravirea si apoi trimiterea la inchisoare a opozantului rus Aleksei Navalnii, relateaza…

