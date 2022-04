Stiri pe aceeasi tema

- Foto: muzica și petrecere la sediul Macron. CREDIT: AFP Emmanuel Macron va fi urmatorul președinte al Franței, potrivit rezultatelor preliminare ale turului doi al alegerilor din Franța. Candidatul centrist a invins-o pe rivala sa de dreapta, Marine Le Pen, cu aproximativ 58% la 42% din voturi, se arata…

- Presedintele in functie al Frantei, Emmanuel Macron, are un usor avantaj in sondajele de opinie inaintea turului secund al scrutinului prezidential, dar diferenta nu este suficienta pentru a-i garanta o victorie. Macron i-a avertizat pe cetatenii francezi ca vor fi perioade „dificile” daca Marine Le…

- Mai sunt doar cateva zile pana la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Franța, niște alegeri care, in opinia multora, ar decide viitorul Europei. Dat fiind numarul mare de alegatori indeciși, ziarul francez Le Monde incurajeaza votul in alb: “Votul in alb este un gest cetațenesc,…

- Fara sa-i numeasca explicit pe cei doi candidati, Emmanuel Macron, un politician progresist si proeuropean, si Marine Le Pen, lidera a extremei drepte si eurosceptica moderata, cei trei sefi de guvern au sugerat evident in apelul lor un vot in favoarea celui dintai, relateaza Agerpres, care citeaza…

- Franța s-ar putea gasi cu un prim președinte al extremei drepte ales sa conduca țara, deoarece francezii nu au fost niciodata atat de numeroși sa voteze pentru aceasta mișcare, noteaza experții. Calificarea lui Emmanuel Macron și Marinei Le Pen in turul doi al alegerilor prezidențiale a provocat insa…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata seara, 26 februarie, la Digi 24, ca in zilele urmatoare nu vor veni in Romania militari din tari NATO, dar este programata curand sosirea unui batalion francez de aproape 1.000 de militari. Intrebat daca vom vedea militari venind in zilele urmatoare…

- Marine Le Pen, care candideaza pentru functia de presedinte al Frantei din partea partidului Rally National, a promis ca, daca va castiga, va lua masuri pentru retragerea tarii din NATO. Ea a subliniat ca apararea patriei si a intereselor vitale nu pot fi delegate si doar armata franceza ar trebui sa…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul pentru Europa si Afaceri Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita la Bucuresti. Seful statului a apreciat prezenta oficialului francez la Bucuresti si a subliniat cat de important este Parteneriatul Strategic…