- Francezii au fost chemați duminica la urne in cadrul primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Emmanuel Macron, reprezentand partidul La Republique en Marche (LREM), care a obținut 28,1% din sufragii, și Marine Le Pen, președinta partidului de extrema dreapta Rassemblement Nationale, cu 23,3%,…

- Franța a votat duminica in primul tur al alegerilor, pe masura ce Marine Le Pen, candidatul de extrema-dreapta, a redus constant avantajul președintelui Emmanuel Macron. Ambii au obtinut cate 24% din sufragii si merg in turul doi, potrivit primelor estima

- Presedintele francez Emmanuel Macron si Marine Le Pen si-au aruncat insulte si acuzatii in ultima zi a campanii electorale. Declarațiile celor doi candidați au fost facute inainte de primul tur de scrutin de duminica, scrie Mediafax. Macron a acuzat-o pe Le Pen ca a mintit in legatura cu fezabilitatea…

- Duminica, 10 aprilie, este programat primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu crede ca declinul din sondaje, din ultimele saptamani, i se datoreaza exclusiv actualului președinte. In opinia lui CTP, vizita lui Emmanuel Macron la Moscova a fost total ineficienta.…

- A inceput numaratoarea inversa pentru prezidențialele din Franța. Cursa de duminica e foarte stransa. Pe actualul președinte, Emmanuel Macron, il despart doar cateva procente de Marine Le Pen, candidata extremei drepte.

- "Acest rol de dialog cu presedintele rus este ingrat, petrec ore intregi discutand. Cinismul este la ordinea zilei cu ocazia fiecarei discutii, nu este niciodata ceva placut(...) Dar este datoria mea", le-a raspuns el cititorilor jurnalului francez Le Parisien.Seful statului francez a adaugat ca nu…

- Președinta Frontului Național, Marine Le Pen, a dat un anunț prin care a spus ca va scoate Franta din NATO in cazul in care va castiga alegerile prezidentiale. Discursul acesteia a fost dur si in privința migrantilor, notand ca este la latitudinea francezilor sa decida cine populeaza Franta și cine…

- In jur de 10 lideri suveranisti ai extremei drepte si conservatorilor, intre care premierii Ungariei si Poloniei, s-au reunit pentru doua zile -vineri si sambata - la Madrid pentru a discuta din nou despre formarea unui grup comun in Parlamentul European, relateaza AFP, preluata de Agerpres.…