- Luptatorul K1, Calin Marincuș, s-a dus sa se angajeze la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCIB) Cluj ca brancardier, dar a fost refuzat.Marincuș i-a spus managerului Spitalului, Ioan Mureșan (surprins ca acesta a reușit sa se plimbe liber prin spiotal), ca vrea sa ajute la ingrijirea bolnavilor.…

- Luptatorul K1, Calin Marincuș, s-a dus sa se angajeze la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj ca brancardier, dar a fost refuzat.Marincuș i-a spus managerului Spitalului ca vrea sa ajute la ingrijirea bolnavilor, dar a fost refuzat politicos. Marincuș a avut mai multe postari in care a promovat…

- 126 de persoane din cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova sunt infectate cu COVID-19. 100 sunt varstnici, iar 26 sunt angajați ai caminului. In total, in instituție sunt internate 270 de persoane, iar numarul angajaților se ridica la 100. Un batran in varsta de 87 de ani a murit in urma…

- Șeful Centrului de Cercetare Oncogen Timișoara, medicul Virgil Paunescu, a incercat sa gaseasca un vaccin pentru Covid-19, dar susține ca misiunea este una aproape imposibila. Medicul arata ca acest virus sufera mutații genetice extrem de rapid, iar un vaccin care este eficient acum, peste cateva luni…

- Un cuplu clujean și-a deplasat joi dimineața, 30 iulie 1985, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca pentru a-și preleva probe in vederea testului COVID 19. Anul este scris intenționat greșit pentru ca nu este nicio diferența intre 2020 și 1985, cand alți clujeni mergeau la clinica…

- "Combinația colectivitate mare și vant poate fi una periculoasa in vremuri de pandemie, pentru ca rafalele poarta aerosolii plini cu viruși mult mai departe. Tocmai de aceea este foarte, foarte important sa pastram distanța", a explicat la Digi24 Ana Maria Apostol. Or, din imaginile surprinse sambata…

- Soția viceprimarului Clujului, Dan Tarcea, a fi fost infectata cu Covid 19 și este internata la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj.Adjunctul lui Emil Boc a ieșit negativ la testare, alaturi de fetița familiei Tarcea. Cei doi sunt in autoizolare la domiciliu. ”Soția mea a fost diagnosticata, iar…

- Din aceasta seara, Spitalul Clinic CF Timișoara a deschis pavilionul dedicat Covid-19 pentru primii pacienți asimptomatici / cu forme ușoare, a transmis echipa de comunicare a unitații medicale. Decizia vine dupa ce, saptamana trecuta, o asistenta a fost confirmata cu coronavirus, iar cele 30 de teste…