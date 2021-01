Stiri pe aceeasi tema

- Marinarul roman rapit pe 29 noiembrie, in largul portului Lome, Republica Togo, a fost eliberat si urmeaza sa fie repatriat. „Referitor la incidentul produs la data de 29 noiembrie 2020, in largul portului Lome (Republica Togo), in care a fost implicata nava Agisilaos, incident in cadrul caruia un cetațean…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ca, luni, ca ministrul Bogdan Aurescu a convocat, in regim de urgenta, celula de criza interinstitutionala cu privire la incidentul produs la data de 29 noiembrie in zona portului Lome, Republica Togo, in care a fost implicata nava Agisilaos si care s-ar…

