Stiri pe aceeasi tema

- Marinarii salvati dupa ce cargoul Volgo Balt 179 s-a scufundat in Marea Neagra au fost adusi vineri dimineata in dana pentru pasageri din portul Constanta. Mai multe echipaje SMURD si ale Serviciului de Ambulanta Judetean sunt in port.

- Autoritațile sanitare din Romania au decis, joi seara, ca masura de maxima precauție, sigilarea tuturor dozelor ramase din lotul ABV2856, aceleași interzise in Italia dupa ce doi oameni au murit. Dozele retrase vor fin inlocuite cu altele, din loturi primite de Romania de la AstraZeneca, potrivit unui…

- Doua persoane au murit, una este data disparuta, iar zece au fost salvate, din totalul celor 13 membri ai cargoului sub pavilion rusesc, care s-a scufundat in Marea Neagra. Nava ruseasca s-a scufundat, joi dimineața, la peste 70 de mile marine de Portul Constanta. “Nava ‘Volgo Balt 179’ este scufundata.…

- Bitcoin is in the process of replacing gold as a digital reserve asset, according to a report by Bloomberg Intelligence (BI), says Finextra. Increasing demand and diminishing supply means that Bitcoin has the potential to hit the $100,000 price level this year as it builds towards becoming a global…

- Judecatorii de la Tribunalul București au respins astazi cererea procurorilor de a o aresta preventiv pe femeia care a provocat moartea unei fetițe de 6 ani și a unei tinere de 20, in zona Andronache din București, la finalul lunii februarie. Femeia a fost plasata in arest la domiciliu pentru 30 de…

- In cauza, Polițiștii au deschis un dosar penal pentru neglijența in serviciu dupa ce s-a constat ca barbatului i s-a administrat la rapel serul Moderna in loc de Pfizer. DSP Gorj susține ca vina este a pacientului. “La data de 9 februarie, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale…

- Fostul ministru PSD al Agriculturii Petre Daea a declarat, pentru News.ro, ca este internat de trei zile la Spitalul Matei Bals, fiind confirmat cu COVID-19. Fostul ministru al Agriculturii Petre Daea a declarat, pentru News.ro, ca este internat de trei zile la Spitalul Matei Bals, fiind confirmat pozitiv…

- O „federație galactica” a așteptat ca oamenii sa „ajunga intr-un stadiu in care vom ințelege … ce sunt spațiul și navele spațiale”, afirma Haim Eshed, citat de Jerusalem Post. “Obiectele zburatoare neidentificate au cerut sa nu publice ca sunt aici, umanitatea nu este inca pregatita“, a declarat Haim…