Marinarii militari participa la Exercitiul multinational NUSRET 20

- Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 1.400 de situatii de urgenta, in intreaga tara, cele mai multe fiind pentru acordarea de prim-ajutor, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Alte interventii au fost pentru stingerea unor incendii, in urma…

- Fortele armate turce vor desfasura exercitii militare in largul Ciprului incepand de duminica, a anuntat sambata Ministerul Apararii de la Ankara, pe fondul tensiunii continue cu Grecia in legatura cu disputa pe tema gazului in Mediterana de Est si al unor eforturi internationale de mediere, relateaza…

- Spectacol altfel decat in anii trecuți cu prilejul Zilei Marine la Constanța. Doar 10 nave participa la manifestații, iar totul se desfașoara fara public. Turiștii nu vor avea acces la parada, cum erau obișnuiți pana acum. Forțele Navale implinesc 160 de ani. Președintele Klaus Iohannis și premierul…

- Ziua Marinei Romane este sarbatorita azi, 15 august, in Portul Militar din Constanta. Anul acesta, manifestarile vor avea loc in cerc restrans, avand in vedere noile conditii impuse de pandemia de coronavirus. La ceremonie vor participa și presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban. Editia…

- Imnul National al Romaniei are o incarcatura emotionala puternica pentru toti romanii, generata de rezonanta versurilor sale cu memoria inaintasilor nostri care au luptat pentru libertate si pentru pastrarea valorilor nationale.Cu prilejul Zilei Imnului National, marinarii militari au participat miercuri,…

- Guvernul Greciei a plasat in stare de alerta Fortele Navale, iar nave militare au fost trimise in sud-estul Marii Mediterane, in contextul activitatilor Turciei de explorare a zacamintelor de petrol si gaz...

- Fortele Navale Romane participa cu corveta "Contraamiral Eustatiu Sebastian" si fregata "Regina Maria" la exercitiul multinational "Sea Breeze 20", care se desfasoara in perioada 20 - 27 iulie, in apele teritoriale ale Ucrainei, in apele internationale ale Marii Negre si in portul Odessa, informeaza…

