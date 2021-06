Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Zilei Eroilor, militarii din Fortele Navale Romane participa, joi, 10 iunie, la numeroase activitati pentru a i cinsti pe eroii romani cazuti la datorie de a lungul timpului. La Constanta, ceremonia va fi organizata la Monumentul Eroilor Revolutiei Romane din Decembrie 1989, in Cimitirul…

- In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adancimea de 140km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73km E de Brasov, 81km NE de Ploiesti, 113km S de Bacau, 117km V de Braila, 118km…

- Sunt 26 de puncte de vaccinare cu Johnson amp; Johnson in Romania. Vaccinul Janssen al companiei Johnson amp; Johnson este administrat si in cabinetele medicilor de familie care au dorit sa se implice in campania de vaccinare impotriva COVID 19.Sunt 19 Centre de vaccinare: Centrul CAEX Bacau, judetul…

- Pana astazi, 27.971 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, anunta Grupul de Comunicare Strategica. In intervalul 28.04.2021 (10:00) – 29.04.2021 (10:00) au fost raportate 138 de decese (68 barbați și 70 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- Primaria comunei Sfantul Gheorghe, judetul Tulcea, a atribuit contractul privind infiintarea unui parc cu spatii de joaca in comuna. Societatea care se va ocupa de lucrari este Vardy Verovital SRL din Babadag.Primaria comunei Sfantul Gheorghe, judetul Tulcea, a atribuit un contract de executie lucrari…