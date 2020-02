Marinari români aflaţi în China, REPATRIAŢI de teama CORONAVIRUSULUI Trei marinari romani aflati in China au fost repatriati, urmand sa ajunga acasa, iar un altul urmeaza sa fie repatriat in curand, in contextul haosului generalizat produs de noul coronavirus in aceasta tara, anunta sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN).Alti peste 40 de marinari romani se afla pe nave, in diverse santiere din... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a anuntat, sambata, ca trei marinari romani aflati in China au fost repatriati, urmand sa ajunga acasa, iar un altul urmeaza sa fie repatriat in curand, in contextul infectarilor cu noul coronavirus in aceasta tara. Alti peste 40 de marinari romani se afla…

